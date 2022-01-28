Апелляционный суд оставил пожизненное заключение для Плотницкого за сбитый Ил-76

Завершился суд по делу бывшего главы «ЛНР» Игоря Плотницкого и его приспешников, виновных в гибели украинских военных при крушении Ил-76 в аэропорту Луганска в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.



Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение о пожизненном лишении свободы бывшего главы группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого, заместителя командира НВФ «Батальон Заря» Андрея Патрушева и командира НВФ «Витязь» Алексея Гуреева.

Они осуждены за совершение террористического акта (часть 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины). Приговор вступил в законную силу.



По данным следствия, с целью блокирования сил АТО террористы устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом. Таким образом они перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска. 14 июня 2014 года при осуществлении захода на посадку в аэропорт этим ПЗРК был поражен военно-транспортный самолет Ил-76. Обстрел был организован и произведен под четким руководством осужденных, подчеркивается в сообщении.

В результате обстрела самолет загорелся и упал. Погибли все 49 военнослужащих, которые находились на борту.



СБУ принимаются меры по обеспечению выполнения решения в части задержания обвиняемых и этапирования их для отбывания наказания, отметили в Офисе генпрокурора.

В СБУ ранее заявляли, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК «Вагнера» 14 июня 2014 года сбили при заходе на посадку на аэродром в Луганске военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 с 49 военнослужащими ВСУ.