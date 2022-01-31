Невакцинированных от COVID-19 медиков и местных чиновников теперь будут отстранять от работы

С сегодняшнего дня, 31 января, вступил в силу приказ Минздрава, который расширил перечень организаций, чьи работники подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.



Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, добавляются работники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получили как минимум одну дозу вакцины до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.



Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.

В Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; заведений образования, предприятий, государственных учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение.