Кориневич: Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись, ФСБ их не задерживала

Двое украинских рыбаков, пропавшие в Азовском море на прошлой неделе, нашлись. Об этом сообщил постпред президента в АР Крым Антон Кориневич.



Рыбалки Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января на рыболовном судне «Волга» из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По информации Кориневича, у них отказал двигатель и катер дрейфовал в море. Сейчас рыбаки находятся под присмотром врачей.



«Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время они будут осмотрены в больнице. По полученной информации, у катера заглох двигатель и он дрейфовал в море. Рыбаки находятся в больнице», — написал Кориневич.



Он уточнил, что по словам рыбаков, представители ФСБ России их не задерживали, о чем 28 января заявляла Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Кориневич в комментариях сообщил, что информацию о якобы задержании рыбаков представителями ФСБ родственникам передали знакомые из оккупированного Крыма.