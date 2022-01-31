На неподконтрольном Донбассе «военкоматы» готовят списки призывников для отправки их в российскую армию. Однако случаи, когда проживающих в ОРДЛО жителей забирали в армию РФ, были и ранее. Об этом сообщил правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.



Он напомнил, что на прошлой неделе депутат Госдумы РФ Владимир Водолацкий заявил, что жители ОРДЛО призывного возраста могут отправиться на службу в регулярную армию России. Но это заявление нельзя отнести к сенсационным, потому что уже с 2018 года РФ призывает из ОРДЛО призывников, имеющих российские паспорта.



По словам Лисянского, сотрудники Института стратегических исследований и безопасности, а также «Восточной правозащитной группы» в телефонном режиме опросили жителей ОРДЛО. В результате опроса 43 семей была получена информация о 27 случаях, когда призывников из ОРДЛО забирали в российскую армию. В частности, в танковые войска (Московская область), ВДВ (Рязань), морскую пехоту (Мурманская область).



Он отметил, что недавно «военкоматы» «Л-ДНР» получили распоряжение о необходимости подготовки списков призывников, которые сначала будут направлены в «республиканские военкоматы», а затем в областной военкомат в Ростов-на-Дону.



Лисянский заявил, что паспортизация ОРДЛО создает военный кадровый резерв России на оккупированном Донбассе.



Кроме того, на фоне сообщений о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину, по информации правозащитника, в ОРДЛО появились военные подразделения из Южного военного округа.