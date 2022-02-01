Большая часть сообщений о минировании в Украине приходит из РФ и ОРДЛО, заявили в МВД

С начала года зафиксировано свыше тысячи сообщений о заминировании примерно 10 000 объектов по всей территории Украины. Большая часть из них поступила из России и ОРДЛО. Об этом в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.



«На сегодня с начала года имеем около тысячи сообщений о минировании, которые касались около 10 000 объектов по всей Украине», — отметил он.



По словам главы МВД, данные действия определяются правоохранителями как элемент гибридной войны. Он отметил, что сообщения о минированиях — «организованное явление».



«Мы понимаем, откуда идет угроза, потому что 70% IP-адресов электронных почт и телефонов, с которых поступают сообщения, — это Российская Федерация и ОРДЛО. Еще 10% — из Республики Беларусь», — сказал Монастырский.

Верховная Рада ужесточила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Голосование за соответствующий законопроект состоялось во вторник, 2 марта 2021 года. Законопроект № 3911 поддержали 286 народных депутатов.