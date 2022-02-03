В Еврокомиссии не смогли назвать дату вступления Украины в ЕС

В Евросоюзе пока не знают, когда Украина может вступить в блок. Об этом в интервью заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «ТСН».



Он сообщил, что Соглашение об ассоциации обсуждалось с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.



«В определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для последующих шагов», — пояснил Домбровскис.



Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо возможные даты вступления Украины в Евросоюз, чиновник заявил, что нет.



«На данном этапе мы не можем назвать конкретные даты», — сказал он.



«Сначала нужно поработать, используя весь потенциал Соглашения об ассоциации», — подытожил Домбровскис.

Европейская комиссия 1 февраля сообщила о принятом решении предоставить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен обратилась с призывом к Европарламенту и Совету ЕС, чтобы первый транш помощи был переведен в Украину как можно скорее.