На Донбассе НВФ разместили в запрещенных местах 76 танков – ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают хранить вооружение за пределами специальных мест, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



В общей сложности это 76 танков и другая боевая техника.



За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей СММ зафиксировала 18 буксируемых артиллерийских установок, 10 самоходных гаубиц и 76 танков на 4 полигонах поблизости и возле жилого квартала населенных пунктов: Покровка (36 км к востоку от Донецка), Круглик (31 км юго-западнее Луганска), Мирное (28 км юго-западнее Луганска), Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска), вблизи жилого квартала населенного пункта Успенка (23 км юго-западнее Луганска).



Также возле Шимшиновки наблюдателями ОБСЕ обнаружены 14 боевых бронированных машин, возле Покровки — 16 боевых бронированных машин.