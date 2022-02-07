На Луганщине за сутки выявили 248 новых случаев коронавируса

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 248 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умер один больной. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

При этом за сутки выздоровели 36 человек, умерла от осложнений заболевания 63-летняя женщина из Северодонецка.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 69 486 жителей области. Из них выздоровели — 58 778 человек, умерли — 2 293 пациента.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 113 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 63,7 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом, что на 4 473 случая меньше, чем днем ранее.