Эстония с Германией передала ВСУ мобильный полевой госпиталь

Эстония при софинансировании Германии сегодня, 8 февраля, передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.



В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие министр обороны Эстонии Кейл Лаанет, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и посол Германии в Эстонии Кристине Хохман.



Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.



«В Украине восьмой год продолжается российско-украинская война. За это время погибли 13 000 украинских граждан, еще 30 000 получили ранения.



Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в сфере военной медицины. Вместе с тем мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины в Агентстве НАТО по поддержке и поставке», — сказала Маляр.



Украине передан мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивающий предоставление медпомощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Эстония, Литва и Латвия получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину. Об этом заявили министр обороны Эстонии Калле Лаанет, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.