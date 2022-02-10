Зеленский обсудил со Столтенбергом участие Украины в Мадридском саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом формат участия украинской делегации в Мадридском саммите Альянса.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, собеседники обменялись актуальной информацией о дипломатических мерах, которые Украина и Альянс принимают в ответ на угрозы России.



Отмечается, что Зеленский высоко оценил неизменную приверженность Альянса политике «открытых дверей», а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы безопасности и определять свой внешнеполитический курс.



Кроме того, президент и генсек НАТО обсудили модальность участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты.

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