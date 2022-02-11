Ермак анонсировал вопросы следующего заседания ТКГ

Работа Трехсторонней контактной группы по Донбассу должна быть активизирована, и в этом заинтересованы все участники Нормандского формата. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи политсоветников Нормандского формата в Берлине 10 февраля.



«Все участники Нормандского формата заинтересованы, чтобы процесс в ТКГ был эффективным. Последнее время, к сожалению, ТКГ не принимала решений», — сказал Ермак.



Он выразил также надежду, что на следующем заседании ТКГ «продолжится работа над законами, предусмотренными Минским соглашениями».



Ермак также сообщил, что участники Нормандского формата надеются, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными и открытию КПВВ.