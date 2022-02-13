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Зеленский созвонится с Байденом

13 февраля 2022, 17:04

Зеленский созвонится с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джозеф Байден обсудят ситуацию, связанную с безопасностью, и текущие дипломатические усилия по деэскалации на границе Украины.

Об этом сообщает телеканал «Дом» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Президент США Джо Байден 12 февраля в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что США готовы продолжать дипломатическую работу для деэскалации военного присутствия России на границах Украины.

При этом Белый дом публично заявляет, что США точно не знают, готов ли Путин к вторжению в Украину. Россия отрицает, что намерена начать наступление.

 

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