Байден призвал Путина к дипломатии, но заявил о готовности к «другим сценариям»

Президент США Джо Байден в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что США готовы продолжать дипломатическую работу для деэскалации военного присутствия России на границах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



«Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки», — говорится в сообщении.



Президент США повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину «вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России».



«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», — добавили в Белом доме.

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