Зеленский поздравил с Днем единения и рассказал о желании украинцев жить в мире

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем единения и отметил, что украинцев объединяет желание жить в мире.



«Сегодня важный день — День единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание — жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликован в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)