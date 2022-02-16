Ахметов пообещал «все возможное и невозможное», чтобы Мариуполь дышал чистым воздухом

Олигарх Ринат Ахметов во время визита в Мариуполь в Донецкой области пообещал сделать «все возможное и невозможное» для снижения количества выбросов в атмосферу промышленными предприятиями группы «Метинвест». Об этом он сказал во время общения с металлургами.



«Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в ближайшее время Мариуполь дышал чистым воздухом. К сожалению, мы хотим сделать это быстро, но быстро не очень хорошо у нас получается. Но мы идем в правильном направлении и что-то уже сделали в этом направлении», — сказал Ахметов, переадресовав вопрос гендиректору «Метинвеста» Юрию Рыженкову.



Рыженков сообщил, что в 2022 году будет проведена реконструкция всего конвекторного цеха на «Азовстали», параллельно подписываются контракты на серогазоочистку на «Маркохиме» и «Азовстали», что позволит в течение трех с половиной лет сделать коксохим «чистым».

Летом 2021 года Рыженков сообщил, что «Метинвест» разрабатывает «дорожную карту» для декарбонизации производственных процессов на своих предприятиях и снижения нагрузки на окружающую среду.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе необходимо найти баланс между экологической ситуацией и работой металлургических предприятий.