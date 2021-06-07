Президент Владимир Зеленский считает, что в Мариуполе необходимо найти баланс между экологической ситуацией и работой металлургических предприятий.



«Нужно найти баланс. Прикрываться тому, кто загрязняет воздух, тем, что вкладывает деньги в инфраструктуру, наверное, неправильно. При этом не давать полностью им работать — тоже, потому что вы не найдете столько денег в бюджете, чтобы восстановить город», — сказал Зеленский в интервью телеканалам на форуме «Украина 30. Экология».



Он подчеркнул, что этот баланс необходимо найти владельцам завода и городской власти. «Владельцам крупного бизнеса нужно понимать, что нельзя делать выбросы. В свою очередь город должен говорить с металлургией: «Смотрите, для кого мы строим классные дороги, если по ним подом ездят люди с онкозаболеваниями», — отметил Зеленский.

По данным украинских ученых, Мариуполь возглавляет список городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

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