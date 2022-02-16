Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении

Победительница Национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш объявила, что снимает свою кандидатуру представительницы Украины в песенном конкурсе. Об этом певица сообщила в Инстаграмм.



Паш победила Нацотбор с песней «Тени забытых предков», однако вскоре после этого разгорелся скандал в связи с ее визитом в оккупированный Крым. В одно из интервью певица сказала, что прилетела в Крым самолетом из Москвы, что является незаконным пересечением границы Украины. Организаторы Нацотбора высказали готовность дисквалифицировать Паш, если подтвердится, что она попала в Крым незаконно. Полученная Общественным вещателем справка о пересечении певицей КПВВ «Чаплинка» на границе с Крымом оказалась поддельной. Менеджер Паш заявила, что фейковую справку организаторам Нацотбора передавала не лично певица, а «член команды». Председатель наблюдательного совета Общественного Светлана Остапа заявила, что комитет должен дисквалифицировать Паш и заключить договор с тем, кто занял второе место.



Паш принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию, а также сообщила об увольнении своего директора. После этого певица сообщила о снятии своей кандидатуры с конкурса.



«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне действительно очень жаль. Мы свяжемся с Общественным и подпишем все необходимые документы», — написала Паш.



Она также выразила благодарность всем, кто оказывал ей поддержку.



В свою очередь, Оргкомитет Нацотбора на Евровидение сообщил, что на заседании 17 февраля принял решение о дисквалификации Алины Паш в связи с предоставлением недостоверных документов.