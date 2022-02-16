Зеленский расширил санкции против Шария, Гужвы и еще 8 человек

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о расширении персональных санкции против 10 физических и двух юридических лиц. Соответствущий указ президент подписал 16 февраля.



Так, вносятся изменения в пакет санкций в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет». Также изменены санкции против Игоря Гужвы (сайт «Страна.UA»), Анны Солнцевой и Любви Лукашиной.



Кроме этого, изменения затронули санкции в отношении заместителя «генерального прокурора» группировки «ЛНР» Вадима Лященко и трех членов так называемых «территориальных избирательных комиссий» в оккупированном Крыму — Натальи Коваленко (Бабенко), Александры Осетровой и Юлии Рыбаковой.



Также решением СНБО вносятся изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании «ALPHA BRAVO AVIATION LLC».