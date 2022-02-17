Зеленский посетил передовые позиции военных на Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Он осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные в подразделения Вооруженных Сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатометы М141.



Глава государства также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.



Президент пообщался с военнослужащими.



«Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу. Чувствуем постоянную гордость за наших защитников», — подчеркнул он.