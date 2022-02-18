Блинкен и Рау предложили вести диалог с РФ по трем направлениям

Запад должен вести диалог с Россией по трем направлениям. Речь идет о двустороннем сотрудничестве США и России, Совете Россия-НАТО и форуме ОБСЕ.



Об этом провели телефонный разговор госсекретарь США Энтони Блинкен и глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает пресс-служба МИД Польши.



Стороны подчеркнули, что, несмотря на публичные заявления Кремля, признаков деэскалации ситуации вокруг Украины до настоящего момента не наблюдается.



«Собеседники согласились, что в дальнейшем существует шанс дипломатического разрешения нынешнего кризиса, а ключом к этому должен быть диалог по трем направлениям: двусторонний диалог США-Россия, Совет НАТО-Россия и форум ОБСЕ», — говорится в сообщении.



Кроме того, Рау выразил благодарность Блинкену за решение Штатов направить в Польшу дополнительный американский военный контингент, подчеркнув необходимость укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию ясно объявить об отсутствии намерений напасть на Украину и подтвердить это отведением войск от границы. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.