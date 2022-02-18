В Vodafone назвали причину сбоя связи на Донбассе

В ночь с 17 на 18 февраля на Донбассе произошел сбой мобильной связи, в частности, мобильного оператора Vodafone. Причиной этого был акт вандализма, сообщили в пресс-службе Vodafone.



Ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области в результате обрыва волоконно-оптической линии связи, причина — акт вандализма, заявили у мобильного оператора.



Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру ремонт линии завершили, отметил оператор.



Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в своем телеграм-канале фотографии ремонта поврежденых линий связи. Также он привел комментарий МВД, в котором произошедшее названо диверсией.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что правоохранители возбудили уголовные производства по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Проводятся первоочередные следственно-розыскные действия.



Также он подчеркнул, что следует быть готовыми к диверсиям на объектах связи и в дальнейшем. «Мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. И не только на сетях оператора Vodafone, а других операторов связи. Все это часть плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине... Операторам связи нужно быть наготове и вместе с правоохранительными органами документировать преступления с целью их скорейшего раскрытия», — подчеркнул Геращенко.

В Донецкой и Луганской областях ночью не работала связь мобильного оператора Vodafone.



Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай пообещал решить проблему с перебоями мобильной связи.