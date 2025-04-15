Силы обороны Украины атаковали пункт дислокации ракетной бригады ВС РФ, которая ударила по Сумам

Украинские военные готовят к запуску беспилотник. Фото: 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ

Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины атаковали ряд объектов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Эти объекты связаны с российскими оккупантами, причастными к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля и другим военным преступлениям.



В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.



«Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые совершают обстрелы мирных городов и граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие», – отметили в ведомстве.

Напомним, что начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что расчеты именно 448-й бригады нанесли один из ударов по Сумам.