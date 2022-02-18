На Луганщине в результате обстрелов более 7 тысяч человек остаются без света

В нескольких населенных пунктах Луганской области остаются без электричества 7 400 абонентов из-за поврежденной обстрелами сети. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, из-за продолжающихся ночью обстрелов ремонтные бригады смогли выехать только утром. Электроснабжение будет возобновлено в ближайшее время, заверил глава ОГА.
Также он пообещал, что вопрос о пропавшей мобильной связи будет задан мобильным операторам.
«Пока не понятно, почему произошли такие сбои. Будем договариваться, чтобы подобного не было в дальнейшем», — сказал Гайдай.
В Донецкой и Луганской областях ночью не работала связь мобильных операторов Vodafone и «Киевстар».
Вчера на Донбассе произошло обострение на линии соприкосновения, за сутки зафиксировали порядка 60 обстрелов.