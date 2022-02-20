Работники гуманитарной миссии попали под обстрел в районе Золотого

Сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» попали под обстрел в Луганской области. Как сообщил руководитель организации Евгений Каплин, сотрудники возвращались из Врубовки в Золотое, когда произошел массированный обстрел из артиллерийских систем калибром 122 мм. Это случилось на участке дороги Горское-Попасная в районе населенного пункта Новоивановка.



Обстрел произошел в два часа дня.

«Данный участок дороги расположен примерно в 11 километрах от линии разграничения, – отметил Каплин. – Благодаря слаженным действиям коллег, они эвакуировались с места происшествия. Погибших и раненых нет».