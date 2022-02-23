ГСЧС из-за обстрелов приостановила работу пунктов помощи населению на КПВВ в Донецкой области

Функционирование пунктов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для предоставления помощи населению, которые размещены в пределах КПВВ в Донецкой области, временно приостановлено из-за интенсивных обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ „Гнутово“, „Майорск“, „Марьинка“ и „Новотроицкое“», — говорится в сообщении.



В настоящее время проводится свертывание палаток и отвод личного состава.

С начала обострения на Донбассе зафиксировано 320 обстрелов со стороны боевиков. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич на брифинге в Киеве.