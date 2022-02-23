Боевики обстреляли детсад и попали снарядом в жилой дом, ранена женщина

В среду боевики обстреляли детсад в селе Зеленополье, а в Николаевке в результате прямого попадания снаряда в дом ранена мирная жительница. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.



Во время обстрела детсада четверо детей вместе с воспитателями прятались в подвале. Расстояние от села Зеленополье Бахмутской общины до линии разграничения — 5 км. Полицейские документируют последствия обстрелов и помогают местным жителям.



Кроме того, на улице Юбилейной в селе поврежден дом, во время обстрела внутри находились пожилые супруги.



Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.



По фактам возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным главы гуманитарной миссии «Проліска» Евгения Каплина, с начала эскалации, 17 февраля, повреждено не менее 235 жилых домов и квартир мирных жителей, жертвами конфликта стали 5 мирных жителей, один из которых погиб, четверо получили контузии и ранения.