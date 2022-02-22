Более 230 домов повреждены с начала эскалации на Донбассе

В понедельник в результате обстрелов боевиков на Донбассе повреждено не менее 31 домовладения в 6 населенных пунктах вдоль линии разграничения, днем ранее волонтеры зафиксировали повреждения еще в 30 домовладениях. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Проліска» Евгений Каплин.



По его данным, с начала эскалации, 17 февраля, повреждено не менее 235 жилых домов и квартир мирных жителей, жертвами конфликта стали 5 мирных жителей, один из которых погиб, четверо получили контузии и ранения.



В Счастье, в ходе обстрелов в воскресенье повреждены 12 квартир и здание детского сада, в городе нет отопления и воды, второй день подряд обстрелу подверглась ТЭЦ. В Гранитном повреждено 8 жилых домов, полностью разрушен единственный пешеходный мост, соединяющий изолированный поселок Старомарьевка с подконтрольной территорией. Повреждены 4 жилых дома в Новогнатовке. В Катериновке Луганской области повреждено 2 жилых дома. В Трёхизбенке повреждено 3 жилых дома. На Хуторе Вольный повреждено 3 жилых дома. Во время выполнения рейсового маршрута Волноваха-Николаевка под обстрел попал автобус с пассажирами. В с.Троицкое под обстрел попал птицекомплекс. Обстрелы также велись в Станице Луганской, Песчаном, Сизом, Болотенном и почти во всех населенных пунктах вдоль линии разграничения.



Минометная мина калибра 82 мм разорвалась в 15 метрах от офиса миссии «Пролиска» в Счастье. Под артиллерийский обстрел попала команда миссии из офиса в Золотом и психолог миссии, которые оказывали помощь пострадавшим от обстрелов во Врубовке.