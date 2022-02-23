Боевики совершили 59 обстрелов на Донбассе, погиб украинский военный

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили 59 обстрелов, в том числе 54 — с применением тяжелого вооружения. Погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли вблизи Новотошковского, Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодарска, Богдановки, Мариуполя, Станицы Луганской, Счастья, Авдеевки, Марьинки, Гранитного.



Боевики открывали огонь из БМ-21 «Град», артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один — боевое травмирование», — говорится в сообщении.



В штабе ООС добавили, что Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы противника.