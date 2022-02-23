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У Зеленского заявили, что Мариуполь возьмут под усиленную охрану

23 февраля 2022, 21:28

У Зеленского заявили, что Мариуполь возьмут под усиленную охрану

Из-за обострения ситуации на Донбассе охрана Маруиполя будет усилена. Об этом шла речь на селекторном совещании у заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко по введению чрезвычайного положения на территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба ОП, в совещании приняли участие главы областных государственных администраций и мэры городов, руководители Национальной полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, СБУ, министерства обороны и Сил территориальной обороны.

«Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена», — говорится в сообщении.

По словам Кирилла Тимошенко, с введением чрезвычайного положения на территориях областей начинают действовать оперативные штабы под руководством руководителей ОГА и Киевской горадминистрации. В их состав войдут представители сил обороны, органов системы МВД, городские головы, руководители органов местного самоуправления.

Замглавы Офиса президента отметил, что после консультаций с правоохранительными органами каждая область будет отдельно информирована об ограничениях в части движения транспорта. Кроме того, об установлении комендантского часа речь не идет, пока не будет принято централизованное решение или решение для отдельных регионов.

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин сообщил, что сейчас идет развертывание штабов Сил территориальной обороны, и в ближайшее время будут организованы сборы резервистов теробороны по всей стране.

Галушкин уточнил, что сначала на обучение на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов в отдельных районах и областях, а в дальнейшем сборы могут провести во всех бригадах и батальонах.

По его словам, проведение первых учебных сборов теробороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

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