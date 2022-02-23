Россия заблокировала КПВВ на админгранице с Крымом — Денисова

Россия закрыла выезд из оккупированного Крыма через украинские КПВВ. На веъзд пропускают только людей с российскими паспортами. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами. Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке», — написала Денисова в своем телеграм-канале.



В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме, отметила омбудсвумен.



«Ограничивая свободу передвижения граждан, страна-оккупант нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины на въезд на территорию собственного государства», — подчеркнула Денисова.



Она призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения права граждан Украины на свободу передвижения и «принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами».