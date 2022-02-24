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Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН. Зеленский просит направить миротворцев

24 февраля 2022, 00:37

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН. Зеленский просит направить миротворцев

Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением так называемых «Л-ДНР» к России о военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба в Twitter.

Обновлено. Заседание Совбеза ООН состоится в 4:30 по Киеву.

Главы «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасенчик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь. Их обращения датируются еще 22 февраля, но в Кремле их обнародовали вечером 23 февраля.

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