Под Черниговом отражен прорыв российских войск

Вблизи города Чернигова украинские военные отразили прорыв войск РФ. При этом вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск», — отметил он.

По словам Залужного, вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

«Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян», — добавил Залужный.

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Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.