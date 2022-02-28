Уничтожение представителей власти. Арестович – о задачах задержанных диверсантов

Задержанные в правительственном квартале Киева российские диверсанты подтверждают, что их главная задача — уничтожение военно-политического руководства Украины. Об этом внештатный советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Настоящее время».

В правительственном квартале было «несколько стычек», в том числе непосредственно возле Офиса Президента, отметил он.



По словам Арестовича, в столице работают контрдиверсионные системы. До настоящего момента все диверсанты были ликвидированы.



По поводу предположений, что диверсантами могут быть «вагнеровцы», Арестович подчеркнул: «Они достаются нам в таком виде, что очень трудно определить, кто они... Не важно, кто это, важно, что это российские диверсанты».



На допросах задержанные диверсанты подтверждают, что их задача — уничтожить военно-политическое руководство Украины, отметил внештатный советник главы Офиса президента.



«Мне известны 6-8 случаев, когда диверсанты давали именно такие показания», — пояснил он.



При этом Арестович заверил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в безопасности.

В Киеве действуют более 400 «вагнеровцев», которым Кремль дал приказ убить президента Владимира Зеленского и его правительство, а также подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом сообщает британское издание The Times.