Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кремль отправил четыреста «вагнеровцев» убить Зеленского – The Times

28 февраля 2022, 08:30

Кремль отправил четыреста «вагнеровцев» убить Зеленского – The Times

В Киеве действуют более 400 «вагнеровцев», которым Кремль дал приказ убить президента Владимира Зеленского и его правительство, а также подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом сообщает британское издание The Times.

«Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату», — утверждает автор.

Информация об их замысле достигла правительства Украины в субботу утром, а буквально через несколько часов в Киеве был объявлен 36-часовой «жесткий» комендантский час с целью очистки города от российских диверсантов.

Власти Киева предупредили мирных жителей, что всех, кто окажется на улице в комендантский час, будут рассматривать как агентов Кремля и могут ликвидировать.

Как отмечает издание, вагнеровцы ожидают зеленого света от Кремля для атаки. Кроме Зеленского, в их расстрельном списке премьер-министр, весь Кабинет министров, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, которые стали знаковыми фигурами на передовой столицы, — в общей сложности 23 человека.

По информации источников Times, в январе в Украину прибыло от 2 000 до 4 000 наемников с различными задачами.

Некоторые были отправлены в контролируемый боевиками Донбасс, а 400 человек, которым поручили ликвидацию Зеленского, направились в Киев из Беларуси.

Эта группа якобы отслеживает президента и его коллег по их мобильным телефонам, и якобы им постоянно известно местоположение «целей».

По утверждению другого источника, наемным убийцам отдан приказ притормозить, пока президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет «мирные переговоры» с Зеленским.

В районе Гостомеля в Киевской области в субботу украинскими войсками было разгромлено спецподразделение Росгвардии Чечни. Эту информацию подтвердили в Минобороны Украины.

Еще по теме

Прочее
Война
Люди
Владимир Зеленский
Организации
ЧВК Вагнера

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
15:24
«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
все новости
09:30
Обстрелы, повреждения домов, погибшие и пострадавшие мирные жители. Мэрия Мариуполя – об оперативной обстановке
09:16
Сартану вновь обстреляла российская авиация. Информация о пострадавших уточняется
09:05
Харьков находится под контролем ВСУ – глава ОГА
08:53
Зеленский назвал эти сутки решающими для Украины
08:41
Глава «ДНР» заявил, что всеобщая мобилизация приостанавливается
08:30
Кремль отправил четыреста «вагнеровцев» убить Зеленского – The Times
08:11
Все атаки армии РФ отбиваются, оккупанты деморализованы – Генштаб ВСУ
02:21
Украина настаивает на полном эмбарго на российскую нефть и газ
02:12
С начала российского вторжения погибли 352 мирных украинца, среди них 14 детей
01:48
Россияне хотят использовать жителей Херсона как живой щит — ОГА
01:28
Оккупанты остановили движение на Киев, но были новые ракетные удары — Арестович
00:01
Более двух тысяч человек покинули Сартану из-за обстрелов
22:57
Генштаб ВСУ заявил о потерях россиян в 4500 человек за время войны против Украины
22:10
ЕС впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны — для Украины
21:12
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция