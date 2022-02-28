Кремль отправил четыреста «вагнеровцев» убить Зеленского – The Times

В Киеве действуют более 400 «вагнеровцев», которым Кремль дал приказ убить президента Владимира Зеленского и его правительство, а также подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом сообщает британское издание The Times.

«Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату», — утверждает автор.

Информация об их замысле достигла правительства Украины в субботу утром, а буквально через несколько часов в Киеве был объявлен 36-часовой «жесткий» комендантский час с целью очистки города от российских диверсантов.

Власти Киева предупредили мирных жителей, что всех, кто окажется на улице в комендантский час, будут рассматривать как агентов Кремля и могут ликвидировать.

Как отмечает издание, вагнеровцы ожидают зеленого света от Кремля для атаки. Кроме Зеленского, в их расстрельном списке премьер-министр, весь Кабинет министров, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, которые стали знаковыми фигурами на передовой столицы, — в общей сложности 23 человека.

По информации источников Times, в январе в Украину прибыло от 2 000 до 4 000 наемников с различными задачами.

Некоторые были отправлены в контролируемый боевиками Донбасс, а 400 человек, которым поручили ликвидацию Зеленского, направились в Киев из Беларуси.

Эта группа якобы отслеживает президента и его коллег по их мобильным телефонам, и якобы им постоянно известно местоположение «целей».

По утверждению другого источника, наемным убийцам отдан приказ притормозить, пока президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет «мирные переговоры» с Зеленским.

В районе Гостомеля в Киевской области в субботу украинскими войсками было разгромлено спецподразделение Росгвардии Чечни. Эту информацию подтвердили в Минобороны Украины.