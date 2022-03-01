Мариуполь окружают и обесточили силы РФ, но он остается под контролем Украины

Ситуация в Мариуполе остается тяжелой, украинская армия сдерживает натиск вооруженных сил России, в городе практически отсутствует электроснабжение и централизованное отопление. Об этом по телефону сообщил мер Мариуполя Вадим Бойченко в эфире информационного марафона, который ведут украинские телеканалы.



«Наши вооруженные силы сдерживать натиск противника на всех рубежах: и с запада, и с востока, и севера. Национальная гвардия, героический полк "Азов" делают все возможное, чтобы защитить город Мариуполь», сказал он.



Бойченко сообщил, что 28 февраля в результате авианалетов была уничтожена критически важная инфраструктура, из-за чего Мариуполь «практически сегодня остается без света». Кроме того, отключены все котельные. «Мы ждем наступления хотя бы первого луча солнца, чтобы приступить к восстановлению критично важной инфраструктуры», — подчеркнул городской голова.



Он добавил, «враг рвется в город со всех направлений, пытается взять город в кольцо», однако безуспешно.



«В силу того, что они не прорвались тяжелой артиллерией, тяжелой техникой был открыт авиаудар по городу Мариуполю. Мы держим оборону, круговую оборону. Город Мариуполь находится под контролем украинской армии», — резюмировал Бойченко.