Армия РФ потеряла убитыми и ранеными 5 710 человек, а также 198 танков и 29 вертолётов – Генштаб ВСУ

Российская армия за пять суток войны в Украине — с 24 февраля по 1 марта (по состоянию на 6.00 ) потеряла 5710 человек личного состава убитыми и ранеными, 198 танков и 29 вертолётов, 7 средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Кроме того, 200 российских военных попали в плен.



Также уничтожено и повреждено 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 24 реактивных систем залпового огня, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 3 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 2 катера, 305 автомобилей.



В Генштабе отметили, что данные уточняются, потому что подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Нападение России на Украину — это военное преступление, а потому его исполнителей и организаторов ждет трибунал. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.