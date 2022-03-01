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122 часа сопротивления: Резников заявил о «харьковском трибунале» для Кремля

01 марта 2022, 10:16

122 часа сопротивления: Резников заявил о «харьковском трибунале» для Кремля

Нападение России на Украину — это военное преступление, а потому его исполнителей и организаторов ждет трибунал. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония.
Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов — это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы.

Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал», — написал он.

По мнению министра, будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове.

«Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.
Теперь «Харьковский трибунал» должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже «превзошли», — подчеркнул он.

Резников отметил, что, благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери.

«Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует», — заявил он.

К тому же на экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения.

«Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное IT-сообщество.

Увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы.

Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.

Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой „спецоперации“. Есть обычная захватническая война, на которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом», — пояснил Резников.

«В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления.
Украина победит! Слава Украинской Армии! Слава Украине!», — подытожил глава Минобороны.

С начала суток российские оккупационные войска проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха, совершали попытки высадки тактических десантов. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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