Вблизи Волновахи сбили российский бомбардировщик СУ-34

Вооруженные силы Украины в Донецкой области ликвидировали российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.



«Минус один. Только что, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34», — говорится в сообщении.



Отмечается, что с помощью этого самолета оккупанты осуществляли бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.

Сегодня ранее российский истребитель СУ-30 был сбит ПВО под Ирпенем в Киевской области.