В Мариуполе более 200 раненых, нет отопления, света и воды

Мариуполь, который оккупанты мощно обстреливают из тяжелого вооружения последние дни, остается без электроснабжения, воды и отопления. О ситуации в городе по состоянию на 17:00 четверга сообщили в Мариупольском горсовете.



Восстановление основных линий электроснабжения и водоснабжения Мариуполя сможет начаться с наступлением периода тишины. Электроснабжение в городские больницы подается из генераторов, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь всем раненым жителям Мариуполя. За неделю войны РФ против Украины более 200 мариупольчан получили ранения разной степени тяжести.



Коммунальные службы в течение дня доставляют питьевую воду в разные районы города.



«Все коммунальные службы делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию в городе. Но ситуацию существенно усложняет тот факт, что русские оккупационные войска продолжают обстрел Мариуполя», — говорится в сообщении.



В городе также наблюдаются серьезные проблемы с мобильной связью.