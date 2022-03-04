Более 9 000 убитыми и ранеными, 251 танк, 105 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях армии РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об ориентировочных боевых потерях российской армии с начала военных действий против Украины.
Так, общие потери оккупантов с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:
личного состава — 9166 человек,
танков ‒ 251 единица,
боевых бронированных машин — 939 единиц,
артиллерийских систем —105 единиц,
РСЗО — 50 единиц,
средства ПВО — 18 единиц,
самолетов — 33 единицы (уточняется),
вертолетов — 37 единиц,
автомобильной техники — 404 единицы,
легкие скоростные катера — 2 единицы,
цистерн с ППМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе заявили, что оккупанты сосредоточили основные усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.