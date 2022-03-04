Более 9 000 убитыми и ранеными, 251 танк, 105 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях армии РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об ориентировочных боевых потерях российской армии с начала военных действий против Украины.



Так, общие потери оккупантов с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:



личного состава — 9166 человек,



танков ‒ 251 единица,



боевых бронированных машин — 939 единиц,



артиллерийских систем —105 единиц,

РСЗО — 50 единиц,

средства ПВО — 18 единиц,



самолетов — 33 единицы (уточняется),

вертолетов — 37 единиц,

автомобильной техники — 404 единицы,

легкие скоростные катера — 2 единицы,



цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.



Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе заявили, что оккупанты сосредоточили основные усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.