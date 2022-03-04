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Более 9 000 убитыми и ранеными, 251 танк, 105 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях армии РФ

04 марта 2022, 08:52

Более 9 000 убитыми и ранеными, 251 танк, 105 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях армии РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об ориентировочных боевых потерях российской армии с начала военных действий против Украины.

Так, общие потери оккупантов с 24.02 по 04.03 ориентировочно составили:

личного состава — 9166 человек,

танков ‒ 251 единица,

боевых бронированных машин — 939 единиц,

артиллерийских систем —105 единиц,

РСЗО — 50 единиц,

средства ПВО — 18 единиц,

самолетов — 33 единицы (уточняется),

вертолетов — 37 единиц,

автомобильной техники — 404 единицы,

легкие скоростные катера — 2 единицы,

цистерн с ППМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе заявили, что оккупанты сосредоточили основные усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

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