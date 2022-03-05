Эвакуация Мариуполя еще не началась из-за боев в Запорожской области

Подтверждение тишины для эвакуации жителей Мариуполя получено только на территории Донецкой области, далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои, поэтому сейчас ведутся переговоры для безопасного перемещения людей по всему маршруту.



Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Мариуполь. Эвакуация. Внимание! По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено на территории Донецкой области. Но! Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения Мариуполя», — рассказал он.



Кириленко еще раз призвал жителей верить только официальной информации, которая публикуется на его страницах в соцсетях.

Ожидалось, что эвакуация населения из Мариуполя и Волновахи на автобусах начнется сегодня днем. Также, анонсировалась возможность выезда на личном транспорте, следуя маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9:00 до 16:00).