Мариупольский офис ОБСЕ обстреляли, миссия покидает Украину

Офис миссии ОБСЕ в Мариуполе подвергся обстрелу. Последняя группа наблюдателей будет эвакуирована. Об этом сообщили в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



«Миссия получила сообщения о том, что помещения СММ в Мариуполе были повреждены в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа — главный наблюдатель и команда высшего руководства — теперь покинет Украину», - говорится в сообщении.



Продолжается эвакуация местных членов Миссии, которые раньше были в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.



Уточняется, что из Киева начался двигаться еще один конвой местных членов миссии.