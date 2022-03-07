Над Киевом и в окрестностях сбили два российских самолета и крылатую ракету

Вечером 7 марта ПВО Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили над Киевом и в его окрестностях два российских самолета. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



«ПВО ВС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет», — написал Залужный в Facebook.



Кроме того, под Обуховом украинский летчик сбил российскую крылатую ракету «Калибр» ракетой «воздух-воздух». Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



«Это высший пилотаж! Наш летчик-герой сберег сейчас десятки, а может быть сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в 5 км от Обухова и взорвалась в поле», — рассказал Геращенко.



По его словам, на место выехали местные жители и прислали фото воронки от взрыва.