По факту захвата СИЗО в Старобельске открыто уголовное производство

По факту захвата следственного изолятора в Старобельске Луганской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Установлено, что 7 марта 2022 года в Старобельский следственный изолятор ворвались 20 неизвестных вооруженных лиц. Угрожая огнестрельным автоматическим оружием и физической расправой, мужчины насильственно заставили сотрудников покинуть государственное учреждение. После этого они захватили помещение СИЗО и удерживают его», — говорится в сообщении.



По факту захвата государственных зданий или сооружений (ст. 341 УК Украины) начато уголовное производство.

Отметим, что группировка «ЛНР» при поддержке России оккупировала Старобельск в начале марта.