Российская авиация нанесла очередной ночной авиаудар по окрестностям Сум и Ахтырке

Российская авиация после полуночи нанесла очередной авиаудар по жилым кварталам окрестностей Сум и Ахтырки. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



«Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Бытица. Удар был около 00:40. Подробности уточняются», – написал он.



Кроме того, российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки. Авиаудар произошел около 00:30 10 марта. Проверяется информация о попадании бомбы в газопровод.



По данным ГСЧС, пострадавших в Бытице нет, обнаружены две воронки глубиной около 1,5 м.



7 марта, в результате авиаудара по Бытице образовалась воронка глубиной около 6 м глубиной, один человек погиб, один был травмирован, уничтожен жилой дом, офис местного агропредприятия, автомобиль, еще один жилой дом частично поврежден.