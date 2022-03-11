РФ направит в Украину «добровольцев» с Ближнего Востока и передаст вооружение «Л-ДНР»

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тысяч заявок на «добровольное участие» в войне против Украины.



Фрагменты заседания Совбеза показал телеканал «Россия 24».



«C Ближнего Востока поступило около 16 тысяч заявок на добровольное участие в спецоперации в "ДНР" и "ЛНР"», — сказал Шойгу.



Президент РФ Владимир Путин ответил: «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий».



Также глава Минобороны РФ озвучил предложение передать группировкам «ЛНР» и «ДНР» средства противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы, танки и стрелковое оружие.



Путин предложение поддержал. «Что касается вооружений, тем более западного производства, которые оказались в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения "Луганской и Донецкой народной республик"», — заявил он.

Россия ведет войну против Украины с 24 февраля. Кремль называет военное вторжение в Украину «специальной военной операцией», всячески избегая слова «война».

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