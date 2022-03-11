Зеленский рассказал о планах РФ перебросить сирийских наемников в Украину

Россия планирует завезти в Украину наемников из Сирии, заявил президент Владимир Зеленский.



«Враг придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм», — сказал он в видеобращении.



По его словам, «вот так русские войска относятся к русскоязычным людям, о «защите» которых в Москве столько всего наговорили.



«Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал», — подчеркнул Зеленский.



По его словам, это наемники, «которые просто едут убивать на чужой во всех смыслах этого слова — чужой земле».

Сегодня ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину, что 16 тысяч «добровольцев» с Ближнего Востока готовы отправиться на Донбасс. Президент РФ инициативу поддержал.