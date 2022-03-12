Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг

Митинг в Мелитополе. Скриншот из видео

Жители захваченного российскими войсками Мелитополя вышли на массовый митинг с требованием освободить мэра города Ивана Фёдорова. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Он отметил, что более 2 000 человек вышли к зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить захваченного оккупантами мэра.



Люди стоят перед зданием и скандируют «Верните мэра».



Российские военные похитили Федорова 11 марта в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения Мелитополя. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.





