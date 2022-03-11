Мэра Мелитополя похитили российские военные

Городского голову оккупированного российскими военными Мелитополя Ивана Федорова похитили российские военные.



Об этом сообщили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и советник главы МВД Антон Геращенко.



Федоров отказался от содрунчиства с россиянами, что, по всей вилимости, и стало причиной похищения.



«Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг», — рассказал Геращенко.



Позже Тимошенко опубликовал видео, которое, по его словам, подтверждает похищение оккупантами мэра Мелитополя.