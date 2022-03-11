Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мэра Мелитополя похитили российские военные

11 марта 2022, 20:05

Мэра Мелитополя похитили российские военные

Городского голову оккупированного российскими военными Мелитополя Ивана Федорова похитили российские военные.

Об этом сообщили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и советник главы МВД Антон Геращенко.

Федоров отказался от содрунчиства с россиянами, что, по всей вилимости, и стало причиной похищения.

«Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг», — рассказал Геращенко.

Позже Тимошенко опубликовал видео, которое, по его словам, подтверждает похищение оккупантами мэра Мелитополя.

Еще по теме

Места
Мелитополь
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН НАЧАЛ ВОЙНУ ПРОТИВ УКРАИНЫ
все новости
21:10
Из-за применения Россией запрещенных кассетных боеприпасов погибли 13 человек, еще 47 были ранены
21:04
Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ
20:33
YouTube заблокировал каналы российских госСМИ
20:05
Мэра Мелитополя похитили российские военные
19:16
Байден запретил продажу долларовых банкнот России
18:21
Российские войска снова обстреляли здание ГСЧС в Мариуполе
18:17
Макрон и Шольц собираются через несколько часов поговорить с Путиным
18:09
В Мариуполе погибли 1582 человека за время блокады, которую устроила РФ
16:59
Зеленский рассказал о планах РФ перебросить сирийских наемников в Украину
16:41
ВСУ: Российские самолеты обстреляли белорусские населенные пункты на границе с Украиной
16:24
Зеленский заявил о «стратегическом переломе» в войне с Россией
15:17
Советник министра обороны: Упавший в Загребе беспилотник - не украинский
14:13
Разведка: Путин отдал приказ о теракте на ЧАЭС
13:19
Число беженцев из Украины почти достигло 2,5 млн, из них в Польшу — свыше 1,5 млн человек
12:48
Удар по аэродрому Луцка: Известно о 4 погибших и 6 раненых
все новости
ВИДЕО
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
11 марта, 08:25
Россияне перебили газопровод высокого давления под Светлодарском
10 марта, 19:40
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10 марта, 11:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция