Из прифронтовой Авдеевки удалось эвакуировать почти 100 человек

Из обстреливаемой оккупантами Авдеевки сегодня эвакуировали 99 человек, в их числе 35 детей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Продолжаем эвакуацию из прифронтовых городов. Сегодня вывезли 99 человек из Авдеевки, которая вчера и сегодня испытывает удары российского оружия. Среди эвакуированных — 35 детей. Спасаем украинцев от российского нашествия!», — написал Кириленко в своем телеграм-канале.



Ранее он сообщил, что с вечера 13 марта продолжаются обстрелы Авдеевки. Оккупанты бьют по городу из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня. Россияне обстреляли Авдеевский коксохимический комбинат, а также повредили газопровод, школу, частные дома.

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