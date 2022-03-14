Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Из прифронтовой Авдеевки удалось эвакуировать почти 100 человек

14 марта 2022, 17:40

Из прифронтовой Авдеевки удалось эвакуировать почти 100 человек

Из обстреливаемой оккупантами Авдеевки сегодня эвакуировали 99 человек, в их числе 35 детей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Продолжаем эвакуацию из прифронтовых городов. Сегодня вывезли 99 человек из Авдеевки, которая вчера и сегодня испытывает удары российского оружия. Среди эвакуированных — 35 детей. Спасаем украинцев от российского нашествия!», — написал Кириленко в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что с вечера 13 марта продолжаются обстрелы Авдеевки. Оккупанты бьют по городу из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня. Россияне обстреляли Авдеевский коксохимический комбинат, а также повредили газопровод, школу, частные дома.

Читайте также:

Захватчики продолжают обстреливать Авдеевку 

Еще по теме

Места
Авдеевка
Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
все новости
19:12
Оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Ровно: 9 человек погибли, 9 травмированы
18:28
В Украине полностью запретили ввоз российских книг
18:13
Венедиктова анонсировала обмен пленными в ближайшее время
18:04
Верховная Рада рассмотрит законопроект о временно оккупированных территориях
17:58
Зеленский выступит перед Конгрессом США
17:49
Кремль ничего не знает о нахождении Кадырова в Украине
17:40
Из прифронтовой Авдеевки удалось эвакуировать почти 100 человек
17:29
В Чугуеве во время артобстрела погиб подросток
17:00
Переговоры Украины с Россией прерваны до вторника
16:58
Из Мариуполя по «зеленому коридору» начали выезжать первые авто
16:34
Берлин: Женщины из Донбасса вынуждены во второй раз убегать от агрессии России ►
15:02
Около 400 сирийских наемников прибыли для участия в войне с Украиной – Генштаб ВСУ
14:45
Украина планирует ввести специальный правовой режим на оккупированных территориях
14:41
Зеленский анонсировал упрощения для бизнеса
14:11
Украинская ПВО уже уничтожила 77 самолетов и 90 вертолетов противника – Залужный
все новости
ВИДЕО
Берлин: Женщины из Донбасса вынуждены во второй раз убегать от агрессии России ►
14 марта, 16:34
Украинская ПВО уже уничтожила 77 самолетов и 90 вертолетов противника – Залужный
14 марта, 14:11
В центре Донецка упали обломки ракеты, есть жертвы
14 марта, 11:03

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция